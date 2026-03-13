Jackson Juve la concorrenza è già foltissima | lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamenti

Due grandi club di Serie A sono interessati al centravanti senegalese, attualmente in prestito al Bayern Monaco e prossimo a tornare al Chelsea. La concorrenza si fa sempre più agguerrita, con altri due team che hanno manifestato interesse ufficiale per il giocatore. Le trattative di mercato sono in pieno fermento e le parti coinvolte stanno definendo i dettagli delle eventuali operazioni.

Jackson Juve, le manovre di mercato si infiammano per il centravanti senegalese ormai pronto a fare ritorno al Chelsea dal Bayern. Il prossimo mercato estivo si preannuncia infuocato e le dinamiche legate ai centravanti domineranno la scena. Secondo le indiscrezioni di calciomercato.com, moltissimi profili cambieranno casacca. Tra i nomi spicca quello di Jackson, destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il club bavarese ha maturato la decisione di non esercitare il diritto di riscatto. L’opzione per l’acquisto a titolo definitivo era prefissata a ben 65 milioni di euro. Questa enorme cifra non verrà sborsata, nonostante il grande investimento iniziale di 16 milioni di euro per sostenere l’oneroso prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jackson Juve, la concorrenza è già foltissima: lo vogliono altre due big in Serie A! Tutti gli aggiornamenti Articoli correlati Atta Juve, ci sono novità nella corsa al gioiello dell’Udinese: possibile duello in estate con quella big di Serie A! Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Atta Juve, concorrenza agguerrita per il centrocampista: tanti estimatori per il talento di proprietà dell’Udinese, con i... Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione della JuveCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Aggiornamenti e notizie su Jackson Juve Temi più discussi: Juve, occhi anche su Nicolas Jackson, a Monaco è chiuso da Harry Kane; Juventus accelera per Senesi: presentata offerta scritta; Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 12 marzo; Juventus, idee Bernardo Silva e Goretzka a parametro zero. Jackson Juventus, il centravanti tornerà al Chelsea ma è pronto a salutare Londra e la dirigenza valuta un nuovo clamoroso assalto estivoJackson Juventus, il centravanti tornerà al Chelsea ma è pronto a salutare Londra e la dirigenza valuta un nuovo clamoroso assalto estivo Il mercato internazionale continua a regalare innumerevoli int ... juventusnews24.com Alisson Becker accende il mercato: Inter e Juventus sulle tracce del portiere del LiverpoolAlisson Becker accende il mercato: Inter e Juventus sulle tracce del portiere del Liverpool Cresce la concorrenza per Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool è finito nel ... tuttojuve.com Romano - Nico Jackson non verrà riscattato dal Bayern: può essere un'occasione per la Juve - facebook.com facebook Milan, Juventus e Napoli su Nicolas Jackson: non sarà riscattato dal Bayern e il Chelsea lo rimetterà sul mercato x.com