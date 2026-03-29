Goretzka Juve | svolta da Monaco non rinnoverà col Bayern! Tre club italiani su di lui | tutti gli aggiornamenti

Secondo le ultime notizie, il centrocampista tedesco ha deciso di non rinnovare il contratto con il suo attuale club e si trova in trattativa per un trasferimento. Diversi club italiani sono interessati al suo acquisto, ma le richieste economiche del giocatore stanno rallentando le negoziazioni. La situazione si sviluppa in un momento di grande attenzione nel mercato internazionale.

Goretzka Juve, le recenti indiscrezioni di mercato accendono la sfida tra i top club italiani ma le altissime richieste frenano le trattative. Il mercato si infiamma con un nuovo nome per rinforzare la zona nevralgica del campo in vista dei prossimi impegni. Secondo le informazioni diffuse da Sportmediaset, Leon Goretzka rappresenta un grande obiettivo per la prossima annata sportiva. Il giocatore andrà in naturale scadenza con il Bayern Monaco e non rinnoverà il proprio vincolo, diventando un’ occasione molto ghiotta. La dirigenza fiuta l’affare e valuta l’inserimento del forte mediano, considerato l’elemento perfetto per dominare il gioco a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve: svolta da Monaco, non rinnoverà col Bayern! Tre club italiani su di lui: tutti gli aggiornamenti Articoli correlati Leggi anche: Licina Juve, ci siamo: tutto fatto per l’arrivo del giovane trequartista in bianconero. Gli aggiornamenti e tutti i dettagli per il colpo dal Bayern Monaco Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Bayern Monaco, tutti gli aggiornamenti in diretta Una selezione di notizie su Goretzka Juve Temi più discussi: Goretzka al centro del mercato: chiesta cifra monstre per l'ingaggio da svincolato; Novità per Leon Goretzka, il grande club offre 3 anni di contratto; E' Napoli-Milan anche sul mercato: duello per Goretzka. Prime mosse del Diavolo e 2 carte da giocare; Tutti pazzi per Goretzka! Inter, Milan e Napoli su di lui, Pedullà svela le richieste del centrocampista. Goretzka Juve: un matrimonio rinviato già due volte, ma attenzione alla concorrenza di questa big europea. Tutte le novitàGoretzka Juve: un matrimonio rinviato già in passato, ma attenzione alla concorrenza di questa big europea. Vediamo le novità La Juve riapre un fascicolo storico del proprio mercato nel tentativo di a ... juventusnews24.com Goretzka tra Juventus, Milan e Napoli: perché le big di Serie A vogliono il parametro zero del BayernCorsa a tre in Serie A per l'arrivo di Leon Goretzka a parametro zero: oltre a Juve e Milan, si aggiunge anche il Napoli. La situazione per il parametro zero. sport.virgilio.it Goretzka scuote il mercato: richieste pesanti, ma l’#Inter osserva. Il tedesco chiede un contratto fino al 2029, da 7M + bonus e con 10M di signing bonus: cifre altissime. Napoli ci pensa, Juve monitora, Milan è molto interessato. L’Inter può entrare in s - facebook.com facebook #Goretzka piace al #Napoli: sfida a #Juve e #Milan, lascerà il Bayern a zero x.com