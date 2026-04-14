Google Home si aggiorna | Gemini diventa più preciso nei comandi vocali

Google ha rilasciato un aggiornamento per il suo assistente vocale, rendendo il sistema più preciso nel rispondere ai comandi. L'aggiornamento arriva a pochi giorni dal lancio di Gemini for Home in Italia, un nuovo componente dell'ecosistema dedicato alla casa intelligente. L'intervento mira a migliorare le funzionalità dell'assistente e la gestione dei dispositivi collegati. L'aggiornamento è disponibile per gli utenti che utilizzano il sistema Google Home.

A pochi giorni dal debutto di Gemini for Home in Italia, Google rilascia un importante aggiornamento dedicato all’ecosistema della casa intelligente. L’intervento punta a rendere l’assistente vocale più rapido, preciso e affidabile nell’esecuzione dei comandi, con miglioramenti evidenti nei tempi di risposta e nella comprensione delle richieste. Uno dei miglioramenti più rilevanti riguarda la riproduzione musicale. Con il nuovo aggiornamento, Gemini è in grado di riconoscere con maggiore precisione brani, artisti e playlist sulle principali piattaforme di streaming, anche in presenza di pronunce non perfette o rumori ambientali. Anche il comando “pausa” è stato ottimizzato: l’assistente interrompe la riproduzione in modo quasi istantaneo, riducendo ritardi e incomprensioni.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google Home si aggiorna: Gemini diventa più preciso nei comandi vocali Google Home si aggiorna: comandi vocali più veloci e affidabiliGoogle Home sta ricevendo un aggiornamento significativo, pensato per migliorare le prestazioni dei comandi vocali più utilizzati. Google risolve le più grandi frustrazioni di gemini riguardo google homeGemini for Home amplia l’interazione vocale per l’ambiente domestico, basandosi sui feedback raccolti nel programma di accesso anticipato. Google Home Just Got 4 MASSIVE Upgrades! https://sites.google.com/view/meteo-la-bassa/home - facebook.com facebook Google Home migliora: ora Gemini capisce meglio la nostra voce x.com