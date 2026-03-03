Google risolve le più grandi frustrazioni di gemini riguardo google home

Google ha annunciato aggiornamenti importanti per Gemini, il sistema integrato con Google Home, che migliorano la gestione dei dispositivi domestici, le automazioni e il controllo in tempo reale. Questi cambiamenti sono stati introdotti per risolvere le principali difficoltà segnalate dagli utenti riguardo all’utilizzo quotidiano di Google Home. Le novità sono state comunicate ufficialmente e riguardano funzionalità più efficienti e intuitive.

Gemini for Home amplia l'interazione vocale per l'ambiente domestico, basandosi sui back raccolti nel programma di accesso anticipato. Le novità riguardano la gestione di note, promemoria, timer e allarmi, oltre all'uso dell'indirizzo di casa per fornire risposte mirate su meteo e notizie locali. All'inizio dell'anno sono state introdotte nuove automazioni, ampliando le possibili azioni iniziali, condizioni e trigger. Le nuove funzioni includono scenari come attivazione quando il sistema di sicurezza è armato, quando un dispositivo viene collegato o quando è in docking. Le nuove azioni sono accessibili principalmente tramite l'editor di automazione nell'app Google Home e non sono disponibili tramite Ask Home o la funzione Crea.