Google Home si aggiorna | comandi vocali più veloci e affidabili

Google Home sta ricevendo un aggiornamento che mira a rendere i comandi vocali più rapidi e affidabili. L'azienda ha lavorato per migliorare la qualità delle risposte e ridurre i tempi di attesa durante l'interazione con l'assistente. L'aggiornamento coinvolge le funzioni più comuni, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più fluida agli utenti.

Google Home sta ricevendo un aggiornamento significativo, pensato per migliorare le prestazioni dei comandi vocali più utilizzati. Dopo mesi di back contrastanti e la transizione a Gemini, che non ha convinto del tutto gli utenti, Google ha concentrato gli sforzi su ciò che davvero influisce sull'esperienza pratica: la velocità e l'affidabilità delle risposte. Anish Kattukaran, responsabile di Google Home, ha condiviso l'intervento sui social, spiegando che l'ottimizzazione riguarda centinaia dei comandi più comuni per la gestione dei dispositivi smart. Non si tratta di novità visibili a occhio nudo, ma il miglioramento è percepibile nell'uso quotidiano della piattaforma.