Dal 15 aprile 2026 entra in vigore l’obbligo di rimuovere le gomme invernali e montare quelle estive sui veicoli. I conducenti avranno un mese di tempo per effettuare questa operazione, che deve essere completata entro il 15 maggio. La normativa prevede sanzioni per chi non rispetta questa scadenza, rendendo obbligatorio adeguare gli pneumatici alle stagioni.

Da mercoledì 15 aprile 2026 i conducenti dei veicoli potranno sostituire gli pneumaticiinvernali con quelli estivi. L’obbligo di viaggiare con le gomme adatte all’inverno, infatti, è scattato, anche in Toscana, il 1° novembre 2025, ma scadrà il 15 aprile 2026. Dal successivo 16 maggio, pertanto, chi continuerà a circolare con gli pneumaticiinvernali potrà essere sanzionato con una multa oscillante tra 430 e 1.731 euro, a cuisi aggiungerà la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. L’importodella sanzione sarà nella fascia minima qualora l’infrazione dovesse essere contestatain città, in quella massima se la violazione avverrà su strade extraurbane e autostrade.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Gomme estive: dal 15 aprile vanno tolte quelle invernali. C’è un mese di tempo. Rischio sanzioni

Cambio gomme, dal 15 aprile si torna alle estive. Scadenze, regole e rischiCon l’arrivo della stagione primaverile torna puntuale anche l’appuntamento con il cambio pneumatici.

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