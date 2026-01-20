DP World Tour grande golf a Dubai | l’Hero Dubai Desert Classic su Sky

Dal 22 al 25 gennaio, l’Hero Dubai Desert Classic apre la stagione del DP World Tour 2026, uno degli eventi più importanti delle Rolex Series. La competizione si svolge a Dubai e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf e NOW, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le sfide dei migliori golfisti internazionali.

Il DP World Tour 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario. Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, riflettori puntati sull’Hero Dubai Desert Classic, torneo di grande tradizione e primo evento stagionale delle Rolex Series. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La competizione andrà in scena sul celebre percorso dell’Emirates Golf Club di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei tracciati simbolo del golf mondiale.🔗 Leggi su Sportface.it

Emanuele Galeppini e Crans-Montana, il ricordo del golf a Dubai; Dubai ricorda Emanuele Galeppini in un torneo di golf: l'omaggio al 16enne morto a Crans Montana.

