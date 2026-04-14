Golf | carboni e Iurlo sorridono al molino del pero Memorial Golfieri la firma di de Vito Piscicelli Sita si impone nel Podio Sport al Casalunga

Nel torneo memorial Golfieri al Golf Club Bologna, la famiglia de Vito Piscicelli si è distinta con la vittoria di uno dei titoli principali. Nel frattempo, nel Podio Sport al Casalunga, Sita si è aggiudicata il primo posto. Al torneo si sono distinti anche Carboni e Iurlo, che hanno sorriso al Molino del Pero, e la firma di de Vito Piscicelli si è fatta notare durante l’evento.

La famiglia de Vito Piscicelli protagonista del memorial Augusto e Annamaria Golfieri al Golf Club Bologna. Tra il centinaio di giocatori al via prevale Maurizio de Vito Piscicelli che completa le 18 buche in 77 colpi. In prima categoria Nicola Lauria (35) ha la meglio su Gianraniero Giovannini. In seconda Marco Coppari (42) realizza il miglior punteggio netto assoluto diventando irraggiungibile per Antonio De Rensis fermo a quota 38. In terza Michele Guccerelli (40) precede Nives Cavina (37). Tra i vincitori dei premi speciali Giulia de Vito Piscicelli (36), miglior lady, e Michele de Vito Piscicelli (37) completano l’en plein di famiglia. Fabrizio Cappucci (37) è il miglior supersenior, mentre Lorena Granata (36) il master.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf: carboni e Iurlo sorridono al molino del pero. Memorial Golfieri, la firma di de Vito Piscicelli. Sita si impone nel Podio Sport al Casalunga De Antoni firma la rimonta al Rally Il Ciocco: podio e vetta nel Trofeo LanciaParte con il piede giusto il 2026 del pilota di Camposampiero, secondo nell'atto inaugurale della serie Lancia e terzo in chiave CIAR due ruote... McKennie firma la doppietta, Parma resiste fino al 75’ ma la Juve si impone con carattere e precisione.La Juventus si impone sul Parma con un netto 2-0 al Tardini, grazie a due gol in rapida successione nel primo tempo firmati da Aaron McKennie, che ha...