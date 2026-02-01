La Juventus vince 2-0 a Parma, con McKennie che segna due gol in pochi minuti nel primo tempo. Il Parma resiste fino al 75’, poi la Juventus prende il controllo e chiude la partita con un risultato netto.

La Juventus si impone sul Parma con un netto 2-0 al Tardini, grazie a due gol in rapida successione nel primo tempo firmati da Aaron McKennie, che ha siglato la doppietta con precisione chirurgica. La partita, disputata domenica 1 febbraio 2026, si è svolta in condizioni meteo stabili, con cielo sereno e vento quasi assente, fattori che hanno favorito il gioco offensivo della squadra di Massimiliano Allegri. Il primo gol è arrivato al 15’ grazie a un’azione da angolo: un cross perfetto di Kalulu ha trovato in area Bremer, che ha colpito di testa in modo prepotente, sfruttando un errore di posizionamento difensivo del Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McKennie firma la doppietta, Parma resiste fino al 75’ ma la Juve si impone con carattere e precisione.

Approfondimenti su Juventus Parma

Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

McKennie, centrocampista della Juventus, ha confermato il suo interesse a firmare un nuovo contratto con la squadra, nonostante le voci di un possibile accordo con un’altra squadra rivale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Parma

McKennie e la firma a zero con la rivale della Juve: Primo nome sulla listaMcKennie a zero dalla rivale della Juventus. Affare clamoroso in Serie A: annuncio e dettagli qui su Calciomercato.it ... calciomercato.it

Il nuovo McKennie è pronto a metterci la firmaJuventus, il nuovo McKennie è pronto a firmare il rinnovo Leader in campo e fuori: lo statunitense è diventato centrale nel progetto di Spalletti Weston ... tuttojuve.com

Bremer infila Corvi con uno stacco imperioso in area sul cross di Conceição dalla bandierina, il raddoppio porta la firma di McKennie bravissimo a inserirsi sul buon cross di Kalulu. Juve avanti 2-0 a Parma all’intervallo - facebook.com facebook

Gazzetta: “ #Spalletti considera McKennie una garanzia e vorrebbe puntare su di lui per il futuro. La firma su un nuovo accordo con orizzonte 2028 o 2029 non sarebbe più una magia, ma la logica conseguenza di ciò che McKennie sta vivendo da quando sull x.com