McKennie firma la doppietta Parma resiste fino al 75’ ma la Juve si impone con carattere e precisione

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus vince 2-0 a Parma, con McKennie che segna due gol in pochi minuti nel primo tempo. Il Parma resiste fino al 75’, poi la Juventus prende il controllo e chiude la partita con un risultato netto.

La Juventus si impone sul Parma con un netto 2-0 al Tardini, grazie a due gol in rapida successione nel primo tempo firmati da Aaron McKennie, che ha siglato la doppietta con precisione chirurgica. La partita, disputata domenica 1 febbraio 2026, si è svolta in condizioni meteo stabili, con cielo sereno e vento quasi assente, fattori che hanno favorito il gioco offensivo della squadra di Massimiliano Allegri. Il primo gol è arrivato al 15’ grazie a un’azione da angolo: un cross perfetto di Kalulu ha trovato in area Bremer, che ha colpito di testa in modo prepotente, sfruttando un errore di posizionamento difensivo del Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mckennie firma la doppietta parma resiste fino al 758217 ma la juve si impone con carattere e precisione

© Ameve.eu - McKennie firma la doppietta, Parma resiste fino al 75’ ma la Juve si impone con carattere e precisione.

Approfondimenti su Juventus Parma

Napoli sfiora il pareggio, ma la Fiorentina resiste fino alla fine con carattere e orgoglio

Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

McKennie e la firma a zero con la rivale della Juve: “Primo nome sulla lista”

McKennie, centrocampista della Juventus, ha confermato il suo interesse a firmare un nuovo contratto con la squadra, nonostante le voci di un possibile accordo con un’altra squadra rivale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Parma

mckennie firma la doppiettaMcKennie e la firma a zero con la rivale della Juve: Primo nome sulla listaMcKennie a zero dalla rivale della Juventus. Affare clamoroso in Serie A: annuncio e dettagli qui su Calciomercato.it ... calciomercato.it

mckennie firma la doppiettaIl nuovo McKennie è pronto a metterci la firmaJuventus, il nuovo McKennie è pronto a firmare il rinnovo Leader in campo e fuori: lo statunitense è diventato centrale nel progetto di Spalletti Weston ... tuttojuve.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.