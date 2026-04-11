In generale serve a condizionare o bloccare operazioni societarie in settori delicati: in questo caso l'obiettivo è limitare il socio cinese Sinochem Il governo italiano ha esercitato il golden power sull’azienda di pneumatici Pirelli per limitare l’influenza del suo più importante azionista, Sinochem, società indirettamente partecipata dallo Stato cinese. Il golden power è la prerogativa che ha il governo italiano (e in particolare la presidenza del Consiglio) di condizionare, fino anche a bloccare, operazioni societarie quando sono coinvolte controparti straniere, se ritiene che il loro coinvolgimento possa essere un rischio per la sicurezza nazionale o riguarda settori particolarmente strategici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo ha esercitato di nuovo il “golden power” su Pirelli

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