Gold Dancer soppresso in pista a causa di una frattura spinale | il fantino Paul Townend sotto accusa

Sabato 12 aprile, durante la giornata conclusiva del Grand National Festival in Inghilterra, si è verificato un incidente durante il Bridle Road Handicap Hurdle. La corsa è stata interrotta dopo che il cavallo Gold Dancer si è scontrato e ha subito una frattura spinale. Il fantino che era in sella, Paul Townend, è stato coinvolto nell’incidente ed è ora sotto accusa. La corsa è stata immediatamente sospesa e il cavallo è stato soppresso.

La tagedia è avvenuta sabato 12 aprile nel corso della giornata conclusiva del Grand National Festival, il Bridle Road Handicap Hurdle, in Inghilterra. Gold Dancer, favorito della gara, ha subito all'ultimo ostacolo un "infortunio catastrofico alle zampe" per il quale è stata necessaria la soppressione immediata. Sotto accusa la condotta di Paul Townend che ha raggiunto comunque il traguardo, vincendo.🔗 Leggi su Fanpage.it Agus, il re degli ostacoli. Il fantino pisano domina: "In pista sfido i migliori"Gabriele Agus, nato a Pisa 28 anni fa, figlio d’arte giacché suo padre Palmerio fu un eccellente jockey nelle corse in piano, è oggi il miglior... “Giubbotti da 107 euro rivenduti a 1.945”. I marchi di moda Paul&Shark e Aspesi sotto accusa: “Sfruttamento di operai cinesi”Milano – Gli orari di lavoro, dalle 8 alle 22 sette giorni su sette, erano esplicitati su un cartello, scritto in cinese, affisso nel laboratorio a...