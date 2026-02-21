Agus il re degli ostacoli Il fantino pisano domina | In pista sfido i migliori

Gabriele Agus, nato a Pisa 28 anni fa, si distingue come il migliore tra i fantini specializzati negli ostacoli in Italia. Figlio d’arte, suo padre Palmerio fu un noto jockey nelle corse in piano, e lui ha scelto di sfidare i rivali più forti in pista. Nelle ultime gare, Agus ha superato avversari di alto livello con grande sicurezza. La sua passione per le corse si riflette nelle prestazioni di ogni giornata. Si prepara ora a nuove sfide in campionato.

Gabriele Agus, nato a Pisa 28 anni fa, figlio d'arte giacché suo padre Palmerio fu un eccellente jockey nelle corse in piano, è oggi il miglior fantino in ostacoli d'Italia, uno dei migliori in Europa. Ha vinto, restando all'attualità, il 50 per cento delle cose disputate nella riunione pisana, 125 corse in una carriera ancora freschissima. Ma soprattutto sta riuscendo a emergere contro avversari che possono essere considerati, per sua stessa ammissione, i più forti d'Europa, quasi tutti provenienti dall'est. Perché i fantini della Repubblica Cèca sono tanto bravi da avere quasi cancellato la scuola italiana? "In quei Paesi c'è una diversa cultura.