Godzilla Minus Zero | la trama leaked ha svelato un mostruoso ritorno?
Nuove anticipazioni sulla sinossi del sequel del cult movie di Takashi Yamazaki avrebbero rivelato svolte narrative a sorpresa per il monster movie. Dopo il successo di Godzilla Minus One, monster movie che ha superato i 113 milioni di incassi globali, i fan attendono con ansia l'arrivo del sequel, Godzilla Minus Zero. Finora le notizie sul progetto sono state centellinate, ma adesso la trama del sequel sarebbe trapelata in rete anticipando un "mostruoso" ritorno. Per il momento le uniche conferme che si hanno sul sequel riguardano il titolo, Godzilla Minus Zero, per l'appunto, e il ritorno del regista Takashi Yamazaki oltre a quello del team degli effetti speciali, premiato con un Oscar per l'originale del 2024. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Godzilla Minus Zero | La data d’uscita ufficiale del sequel
Toho e GKIDS hanno annunciato la data di uscita di Godzilla Minus Zero, sequel di Godzilla Minus One.
Godzilla Minus Zero, annunciata la data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche
TOHO e GKIDS hanno comunicato la data di uscita ufficiale di Godzilla Minus Zero, il nuovo film dedicato al celebre mostro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
‘Godzilla Minus Zero’ Details Tease Returning Cast, US Forces Joining The Fray & Another Kaiju Threat Coming November 6Possible new details for 'Godzilla Minus Zero' tease new kaiju threat, Japan/US team-up, and returning cast members from the last film. theplaylist.net
