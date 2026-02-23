Diamanti di Sicilia | Liana D’Angelo porta in scena lo spettacolo che racconta l' Isola al Circolo artistico

Liana D’Angelo presenta lo spettacolo “Diamanti di Sicilia” per narrare l’isola attraverso storie e immagini. La causa è la voglia di condividere le radici e le tradizioni siciliane in modo coinvolgente. Lo spettacolo combina musica, teatro e memorie personali, offrendo al pubblico un viaggio tra paesaggi, leggende e volti della regione. La serata al Circolo artistico di Palermo si distingue per l’approccio diretto e vivace, portando in scena un racconto autentico di Sicilia.

Al Circolo artistico di Palermo una serata diversa dal solito: non solo musica, ma teatro, racconto e memoria. L’artista Liana D’Angelo, autrice e interprete dello spettacolo “Diamanti di Sicilia”, guiderà gli spettatori in un viaggio emotivo attraverso canti, musiche dal vivo e narrazione dedicato alle storie e ai volti che hanno reso immortale la nostra terra. Sul palco della memoria personaggi come Pirandello, Andrea Camilleri, Rosa Balistreri, Ignazio Buttitta, Francesca Morvillo, Biagio Conte e tanti altri: figure diverse, unite dall’amore per la Sicilia. Ascolteremo anche le voci e i silenzi di chi ha dovuto lasciare questa terra portando con sé nostalgia e desiderio di ritorno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

