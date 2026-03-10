Al Sancarluccio in scena …e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia

Al Sancarluccio, nel cuore di San Pasquale a Chiaia, si svolge lo spettacolo “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia” dal 13 al 15 marzo. Lo spettacolo si presenta come un viaggio attraverso emozioni e sentimenti, con una rappresentazione che combina musica e poesia in un ambiente intimo e raccolto. La scena ospita un cast di artisti che portano in scena un percorso artistico e poetico.

Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende forma uno spettacolo che si annuncia come un viaggio sentimentale e poetico tra le pieghe più intime dell'animo umano. Con ".e arriva Lei! - Gocce d'anima tra musica e poesia", la Compagnia "Il Nudo dell'Anima" guidata da Davide Rossetti, qui nella duplice veste di interprete e regista, invita il pubblico ad attraversare un paesaggio emotivo fatto di parole, memorie e suggestioni musicali. Accanto a Rossetti, nel blasonato spazio diretto da Giuliana Tabacchini, si muove un gruppo di interpreti che compone un vero coro di sensibilità: Salvatore Amabile, Scilla Ioni, Martina Graziano, Riccardo Baldelli, Stefania Murino, Antonio Musella, Margherita Sarno, Daniela Polistina e Bruno De Filippis.