Gli Usa bloccano Hormuz Ursula vuole bloccare noi

Dalle 16 di ieri è entrato in vigore il divieto di navigazione nello Stretto di Hormuz, con le autorità statunitensi che hanno annunciato il blocco. Il governo ha comunicato che le navi iraniane sono state affondate dalla Marina locale, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Washington. Nel frattempo, l’Unione Europea ha annunciato la volontà di adottare misure per impedire che l’Iran possa bloccare le rotte marittime nella regione.

In vigore dalle 16 di ieri lo stop alla navigazione nello Stretto. Trump: «La Marina iraniana giace sul fondo del mare». Poi apre uno spiraglio al nemico: «Ci hanno contattato, vogliono un accordo». Ma il nodo da sciogliere resta quello del nucleare.. Il viceministro Leo avverte: sforzi notevoli sulle accise, copriamo fino alla fine del mese, poi tocca all’Europa. Intanto la Von der Leyen rimanda tutto a maggio, ma il 22 presenta le misure per contenere consumi e viaggi.. Teheran insorge: «Atto di pirateria, gli statunitensi se ne pentiranno». Ghalibaf: «L’America rimpiangerà molto presto la benzina a 4-5 dollari al gallone».. Lo speciale contiene tre articoli.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli Usa bloccano Hormuz. Ursula vuole bloccare noi Leggi anche: Gli Usa blindano Hormuz, quindici navi bloccano il traffico. L’Iran: “Rimpiangerete questi prezzi”. Trump: “Teheran ci ha chiamato, vuole negoziare” Perché ora Trump vuole bloccare lo stretto di HormuzDomenica, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la marina statunitense metterà in... Gli Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani Teheran: un atto di pirataggio x.com Gli Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani Teheran: un atto di pirataggio - facebook.com facebook