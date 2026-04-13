Recentemente si è diffusa la notizia che l'ex presidente statunitense abbia presentato una richiesta per impedire il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Questa richiesta arriva in un momento in cui l'area è già sotto controllo iraniano da più di un mese, creando tensioni tra le parti coinvolte. La decisione ha suscitato discussioni tra analisti e osservatori, anche se non è ancora chiaro quali siano le reali motivazioni dietro questa iniziativa.

Domenica, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la marina statunitense metterà in atto un blocco navale dello stretto di Hormuz. Potrebbe suonare paradossale, visto che lo stretto è già bloccato dall’Iran dall’inizio della guerra. La cosa però potrebbe avere una sua logica, almeno dal punto di vista statunitense, anche se è molto difficile che riesca a far cambiare posizione al regime iraniano. Trump inizialmente aveva scritto su Truth che sarebbero state bloccate «tutte le navi che entrano o escono dallo stretto di Hormuz». Qualche ora dopo però il Comando centrale delle forze armate statunitensi ha specificato che il blocco si applicherà solo al «traffico marittimo che entra o esce dai porti iraniani».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché ora Trump vuole bloccare lo stretto di Hormuz

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