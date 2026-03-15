L’Iran replica a Trump | Nessuna ragione per negoziare con lui L’avvertimento a Cina e Ue | Niente navi a Hormuz o ci sarà un’escalation – La diretta

L’Iran risponde a Trump affermando che non ci sono motivi per negoziare con lui e lancia un avvertimento a Cina e Ue, mettendo in guardia contro l’ingresso di navi nello stretto di Hormuz, minacciando un’escalation. Nel sedicesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, si registrano le conseguenze dell’attacco statunitense sull’isola di Kharg, considerata il principale punto di approvvigionamento petrolifero di Teheran.

Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’ isola di Kharg, cioè l’hub più importante del petrolio di Teheran. Il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari ma la tensione si sposta ora sullo Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente. Mentre il regime iraniano minaccia ritorsioni dirette contro i porti degli Emirati e i terminal petroliferi dell’area, il fronte nord si infiamma con Israele ormai pronto all’invasione del Libano per neutralizzare Hezbollah. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: «I termini non sono ancora abbastanza buoni. 🔗 Leggi su Open.online

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