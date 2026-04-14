Gli ultimi minuti di Fabio Ascione in un video | il cornetto al bar dove c'era l'amico che lo avrebbe ucciso

Le immagini delle telecamere di sicurezza del bar Lively a Ponticelli mostrano gli ultimi minuti di vita di Fabio Ascione, un ragazzo di 20 anni. Nei filmati si vede Ascione al bar mentre mangia un cornetto, con accanto un uomo che potrebbe essere l’individuo coinvolto nella sua morte. Le registrazioni sono state utilizzate per ricostruire i momenti della notte in cui si sono verificati gli eventi fatali.

Le telecamere del bar Lively di Ponticelli fondamentali per la ricostruzione della notte in cui è morto il 20enne Fabio Ascione; nelle immagini anche il presunto assassino.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mangio un cornetto e torno”: l’ultima telefonata di Fabio Ascione, ucciso a PonticelliIl 20enne raggiunto da un colpo di pistola nel "Parco di Topolino"; tra le ipotesi quella dello scambio di persona: stava rincasando dopo un turno di...

Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare.