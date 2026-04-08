Mangio un cornetto e torno | l'ultima telefonata di Fabio Ascione ucciso a Ponticelli

Il 20enne è stato colpito da un colpo di pistola nel Parco di Topolino, mentre stava tornando a casa dopo un turno di lavoro al Bingo. La sua ultima telefonata è stata una frase semplice:

Il 20enne raggiunto da un colpo di pistola nel "Parco di Topolino"; tra le ipotesi quella dello scambio di persona: stava rincasando dopo un turno di lavoro al Bingo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare.

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Mangio il cornetto e torno, le ultime parole di Fabio Ascione prima di morireL'ultima telefonata di Fabio Ascione alla madre, verso le 5 del mattino, prima dell'agguato mortale in via Miranda a Ponticelli, davanti al bar Lively ... internapoli.it

Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare. Lui le ha risposto e le ha detto: finisco di ... ilmattino.it

Continuano le indagini su Fabio Ascione, il ventenne ucciso da un colpo di pistola a Ponticelli. Gli investigatori seguono più piste, compresa quella dell’errore di persona, di intimidazione nei del titolare del bar, di una vendetta personale. Il giovane, incensurat - facebook.com facebook

Agguato davanti al bar: Fabio Ascione ucciso a 20anni, notte di sangue a Napoli. La vittima non aveva precedenti penali. Era con alcuni amici, quando è stato raggiunto al torace dai colpi esplosi da uno scooter x.com