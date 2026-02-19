Gli uffici di polizia amministrativa della questura traslocano in viale Ulisse
La questura di Catania ha deciso di spostare gli uffici della divisione polizia amministrativa e sociale da viale Africa a viale Ulisse, causando la chiusura temporanea al pubblico. La decisione deriva dalla necessità di effettuare i lavori di trasferimento e allestimento nella nuova sede. Il cambiamento avverrà dal 24 febbraio al 1 marzo, durante i quali non sarà possibile accedere ai servizi. L’operazione mira a migliorare gli spazi e le condizioni di lavoro per gli agenti. I cittadini dovranno quindi rivolgersi altrove per le pratiche in quel periodo.
La questura di Catania rende noto che gli uffici della divisione polizia amministrativa e sociale (Pas) della sede di viale Africa verranno temporaneamente chiusi al pubblico dal 24 febbraio al 1 marzo per consentire le procedure di trasloco nella nuova sede di viale Ulisse n.8, ad Ognina. Gli sportelli della Pas, con i consueti orari di ricevimento, torneranno operativi già il 2 marzo. Per i casi di urgenza sarà possibile recarsi presso i commissariati di polizia sezionali e distaccati o contattare il numero del centralino della questura 095-7367111. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
