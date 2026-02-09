Festa patronale della Madonna dei Sette Veli anticipata di un giorno | il 21 marzo scuole e uffici chiusi

A Foggia le scuole e gli uffici resteranno chiusi il 21 marzo, un giorno prima rispetto al solito. La festa patronale della Madonna dei Sette Veli, che di solito si celebra il 22 marzo, quest’anno sarà anticipata di un giorno. La decisione riguarda la Solennità della Beata Vergine Maria dell'Iconavetere, che nel 2026 cadrà nella quarta domenica di Quaresima. La città si prepara a vivere questa ricorrenza in modo diverso, con le attività ufficiali che si spostano al 21 marzo.

Sarà anticipata al 21 marzo, quest’anno, la festa patronale a Foggia. La Solennità della Beata Vergine Maria dell'Iconavetere si celebra, tradizionalmente, il 22 marzo, ma nel 2026 la ricorrenza cade nella IV domenica del tempo di Quaresima.In tal caso, secondo le norme liturgiche, le domeniche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

