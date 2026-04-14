Gli studenti incontrano il mondo del lavoro | all' università arrivano aziende e multinazionali previsti 3000 colloqui

All’università si svolge l’edizione 2026 di JOBUniTS, il Career Day, con quasi settanta aziende e enti, tra cui multinazionali e realtà locali. Circa 700 studenti e neolaureati hanno inviato più di 5.000 curricula e sono previsti circa 3.000 colloqui di lavoro. L’evento offre un’occasione per conoscere le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro e mettere in contatto i partecipanti con le aziende presenti.

Quasi settanta tra enti e aziende del territorio e multinazionali presenti, settecento studenti e neolaureati che hanno inviato oltre 5mila curricula vitae, una previsione di quasi 3mila colloqui di lavoro: sono alcuni dei numeri che caratterizzano l’edizione 2026 di JOBUniTS, il Career Day.🔗 Leggi su Udinetoday.it Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le impreseIncontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’Università di San Marino, o si è laureato sul Titano,... La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di...