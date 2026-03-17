L’Itts Volta scuola dell’eccellenza | Innovazione e spendibilità lavorativa

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Itts “Volta” è riconosciuto come scuola dell’eccellenza e si distingue nel panorama nazionale per aver ricevuto un premio tra le venti filiere tecnologico-professionali più rilevanti, inserendosi nel modello formativo 4+2. La scuola si concentra su innovazione e preparazione al mondo del lavoro, offrendo un percorso che combina teoria e pratica. La vittoria mette in evidenza l’importanza del suo approccio nell’ambito dell’istruzione tecnica.

L’Itts “Volta“ è stato premiato tra le 20 filiere tecnologico?professionali più significative a livello nazionale nell’ambito del modello formativo 4+2. Il riconoscimento è stato assegnato durante il convegno nazionale ‘4+2. Quando la formazione diventa filiera. Un modello che sta cambiando la scuola italiana’, organizzato da Indire e Ministero dell’Istruzione e del Merito al palazzo dei Congressi a Firenze. "Il percorso sviluppato - spiega la preside Fabiana Cruciani – si è distinto per la capacità di costruire una vera filiera educativa capace di collegare in modo strutturale scuola tecnica, Its Academy, università, imprese e territorio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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