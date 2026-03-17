L’Itts Volta scuola dell’eccellenza | Innovazione e spendibilità lavorativa

L’Itts “Volta” è riconosciuto come scuola dell’eccellenza e si distingue nel panorama nazionale per aver ricevuto un premio tra le venti filiere tecnologico-professionali più rilevanti, inserendosi nel modello formativo 4+2. La scuola si concentra su innovazione e preparazione al mondo del lavoro, offrendo un percorso che combina teoria e pratica. La vittoria mette in evidenza l’importanza del suo approccio nell’ambito dell’istruzione tecnica.

L’Itts “Volta“ è stato premiato tra le 20 filiere tecnologico?professionali più significative a livello nazionale nell’ambito del modello formativo 4+2. Il riconoscimento è stato assegnato durante il convegno nazionale ‘4+2. Quando la formazione diventa filiera. Un modello che sta cambiando la scuola italiana’, organizzato da Indire e Ministero dell’Istruzione e del Merito al palazzo dei Congressi a Firenze. "Il percorso sviluppato - spiega la preside Fabiana Cruciani – si è distinto per la capacità di costruire una vera filiera educativa capace di collegare in modo strutturale scuola tecnica, Its Academy, università, imprese e territorio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Itts “Volta“ scuola dell’eccellenza: "Innovazione e spendibilità lavorativa" Articoli correlati I. C. "S. Aurigemma" di Monteforte Irpino una scuola moderna: eccellenza, innovazione e inclusioneSi conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa,... L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scuola: professori a lezione di innovazioneGrande partecipazione all'evento organizzato dall'IIS "Evangelista Torricelli" dal titolo “Il rapporto tra intelligenza artificiale e Scienze umane”,... Tutti gli aggiornamenti su L'Itts Volta scuola dell'eccellenza... Discussioni sull' argomento L’Itts Volta scuola dell’eccellenza: Innovazione e spendibilità lavorativa; Perugia, l'Itts Alessandro Volta premiato tra le eccellenze nazionali; L’Itts ‘Alessandro Volta’ di Perugia tra le eccellenze nazionali della filiera 4+2; Gianfranco Floridi, uomo di scuola. I ragazzi del Volta gli dedicano il premio. Gianfranco Floridi, uomo di scuola. I ragazzi del Volta gli dedicano il premioI ragazzi dell’Itts Volta di Perugia, la scuola di cui era stato preside per anni, hanno appreso la notizia ... msn.com Ciao a tutti hanno rubato la bicicletta al parcheggio sotto la scuola itts Belluzzi mentre mio figlio era a scuola, legata bene, già fatta la denuncia se qualcuno la dovesse vedere scrivetemi pure ai ragazzi rubano i maledetti - facebook.com facebook