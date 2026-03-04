Cybersicurezza Ferretti Protiviti | Con Ia rivoluzione in investigazioni cyber

Un esperto di cybersecurity ha affermato che l’intelligenza artificiale sta trasformando le investigazioni digitali, diventando un elemento chiave nella scoperta di attività illecite online. Secondo quanto dichiarato, l’IA non si limita a supportare ma agisce come un vero e proprio amplificatore strategico, consentendo di individuare dettagli che gli aggressori tentano di nascondere. La rivoluzione tecnologica in corso sta modificando il modo di affrontare le minacce informatiche.

(Adnkronos) – "L'Ai sta rivoluzionando le investigazioni cyber: non è un supporto, è un amplificatore strategico che permette di scoprire ciò che gli attaccanti cercano di rendere invisibile. Oggi non indagare rapidamente significa lasciare che il nemico detti le regole". Lo ha detto oggi a Roma Enrico Ferretti, Managing Director di Protiviti, alla Cybersec 2026.