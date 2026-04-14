Gli avversari Giallorossi già certi dei playoff Aquilani | Decisivi i dettagli

La squadra di Alberto Aquilani ha assicurato matematicamente il passaggio ai playoff dopo il pareggio con l’Avellino, che ha visto anche il gol del portiere Iannarilli. La qualificazione permette di affrontare le prossime gare, compreso il match contro il Modena, con maggiore tranquillità. Gli avversari sono già certi di partecipare alle fasi finali della competizione, mentre i giocatori si preparano alle ultime partite con più serenità.

La formazione di Alberto Aquilani, con il pari a dir poco dantesco con l’ Avellino e il gol del portiere Iannarilli, è aritmeticamente ai playoff è questo significa affrontare il Modena e le restanti partite con una dose non banale di serenità e spensieratezza. Arma, a volte, a doppio taglio, si sa. Ma questa sera per i giallorossi è una sorta di prova playoff, una prova generale di quel che potrebbe essere. Squalificati Petriccione e Brighenti, Aquilani ha diversi nodi da sciogliere nelle sue certezze: "Il Modena lo conosciamo: è una squadra che concede pochissimo, molto strutturata, e a gennaio ha fatto un mercato di altissimo livello. Sarà una partita che si deciderà sui dettagli, e noi dovremo essere maniacali sotto questo aspetto, perché in gare di questo valore i dettagli fanno la differenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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