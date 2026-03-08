Lecce-Cremonese 2-1 colpo salvezza dei giallorossi Pierotti e Stulic decisivi

Nel match di oggi al Via Del Mare, il Lecce ha battuto la Cremonese con il risultato di 2-1. Pierotti e Stulic sono stati i giocatori che hanno segnato i gol decisivi per i giallorossi. La partita si è conclusa con la vittoria del Lecce, che ha ottenuto tre punti importanti in chiave salvezza.

Lecce, 8 marzo 2026 - La sfida salvezza al Via Del Mare fra Lecce e Cremonese se l'aggiudicano i salentini, che si impongono 2-1. Determinanti le reti nel primo tempo di Pierotti e Stulic, quest'ultimo a segno dal dischetto. Non basta ai grigiorossi il sigillo di Bonazzoli in apertura di ripresa. Nel finale di partita, Falcone salva i suoi con un grande intervento sul tiro di Payero. Vibranti proteste da parte dei lombardi per un contatto in area giallorossa fra Gaby Jean e Sanabria proprio un attimo prima del triplice fischio. Con questo successo i pugliesi salgono a quota 27 punti, staccando proprio la Cremonese, ferma a 24. Le scelte dei due allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecce-Cremonese 2-1, colpo salvezza dei giallorossi. Pierotti e Stulic decisivi La rivincita di Pierotti e Stulic. Il Lecce vince 2 a 1 e si avvicina al traguardoIn gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. Leggi anche: Lecce-Cremonese diretta: Raddoppia Stulic Lecce-Cremonese 2-1 | HL Primavera 1 2025/26 Tutto quello che riguarda Lecce Cremonese 2 1 colpo salvezza dei.... Temi più discussi: Lecce-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Lecce-Cremonese quote analisi 28ª giornata Serie A; Dove vedere Lecce-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: Lecce-Cremonese in campo domenica alle 12.30 DIRETTA Probabili formazioni. Calcio, Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezzaRoma, 8 mar. (askanews) - Il Lecce si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza della 28ª giornata di Serie A, superando 2-1 la Cremonese ... sport.tiscali.it Serie A, lunch match: Lecce-Cremonese 2-1 ai salentini i tre puntiAl 47' la Cremonese riapre la partita Lecce-Cremonese 2-1. Segna Bonazzoli! Palla lunga sul neo-entrato Djuric che trova una grande sponda di testa per Bonazzoli che si inserisce a perfezione alle spa ... msn.com FULL TIME Serie A Enilive Lecce-Cremonese 2-1 Fischio finale al Via del Mare #SerieAEnilive #LecCre #LecceCremonese x.com Al Lecce lo scontro salvezza: i salentini salgono a 27 punti e lasciano la Cremonese al terzultimo posto - facebook.com facebook