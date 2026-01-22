Juventus-Benfica 2-0 | bianconeri certi dei playoff Gli highlights

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, conclusa con il risultato di 2-0. La partita, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League, ha visto i bianconeri salire in campo con determinazione nel secondo tempo. Gli highlights della sfida testimoniano la maturità della squadra e la certezza di qualificarsi ai playoff.

La Juventus si accende nel secondo tempo e supera il Benfica 2-0 nella penultima gara della League Phase della Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti superano le Aquile di José Mourinho grazie ai gol di Thuram e McKennie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il grande ex di Juventus-Benfica è solo lui Quanto era forte Fabrizio Miccoli - facebook.com facebook

Spalletti show dopo #Juventus-Benfica: “Io non ho battibeccato con nessuno. Voi peggiorate le situazioni.” #Spalletti si è sfogato in zona mista in merito al battibecco avuto con un tifoso in tribuna durante la sfida di #Champions. x.com