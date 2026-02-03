A Bellano i cittadini si preparano a tagliare gli alberi lungo il lungolago. Il clima che cambia ha già portato a decisioni drastiche: tutte le piante della zona dovranno essere sostituite. La paura di incidenti cresce, e così il Comune ha deciso di acquistare motoseghe e avviare i lavori di potatura. La situazione si fa tesa tra chi teme i rischi e chi si oppone a tagliare gli alberi, simbolo da sempre del paesaggio locale.

Bellano (Lecco), 3 febbraio 2026 – Il clima cambia, tutte le piante di Bellano dovranno essere sostituite. I primi a farne le spese saranno 18 alberi, che presto verranno abbattuti. Tra questi anche tre ippocastani secolari che crescono sul lungolago, vicino al molo e alla statua-fontana di Sigismondo Boldoni. Hanno 130 anni e per il sindaco e gli agronomi a cui si è affidato non c’è modo di salvarli, perché troppo vecchi e soprattutto malati e precari. Sono dei veri e propri pericoli pubblici che rischiano di crollare all’improvviso, come già successo in passato a Bellano per altri alberi: un platano nell’Orrido nel 2019 e un grande cipresso la sera della Pesa vegia sempre nel 2019 costato il ferimento di due passanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Gli alberi sono pericolosi”. Anche Bellano prepara le motoseghe per il viale del lungolago

Gli Ippocastani del Lungolago di Bellano. Ed eccoci alla ennesima doccia fredda. Prima "quelli" li massacrano con potature per mantenerli bassi, operati da chissà chi e con quali obiettivi. Poi hanno bisogno di fare girare l'economia (magari quella degli amici - facebook.com facebook