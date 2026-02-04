Prato, 4 febbraio 2026 – I vigili del Fuoco hanno dato il via libera ai dispositivi di sicurezza per la nuova sede dell’Istituto di Studi Storici Postali di Prato. La notizia permette di riprendere i lavori, dopo settimane di blocco, e apre la strada alla raccolta di fondi necessari per completare l’edificio. Il direttore Bruno Crevato-Selvaggi sottolinea l’importanza di questa autorizzazione, che rappresenta un passo fondamentale per il progetto. Ora si aspetta solo di mettere in moto le risorse economiche per

Prato, 4 febbraio 2026 – Via libera dei vigili del Fuoco ai dispositivi di sicurezza per la nuova sede dell'Istituto di Studi Storici Postali 'Aldo Cecchi' di Prato, in via Franchi, "passaggio importante, che aveva imposto il sostanziale blocco dei lavori", spiega il direttore, Bruno Crevato-Selvaggi. Ma "ora la sfida è un'altra", aggiunge la vicedirettrice Deborah Cecchi, ossia "trovare i soldi per completare il progetto, ovvero finanziare tutti gli interventi per adattare la struttura, realizzare il trasloco dalla vecchia sede, acquistare gli arredi necessari. Finora abbiamo raccolto un po' più di 36. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello per i fondi alla nuova sede dell'Istituto Studi Storici Postali a Prato

