Nel circondario del Tribunale di Benevento sono stati aperti cinque Uffici di Prossimità, strutture create per portare più vicino ai cittadini alcuni servizi giudiziari. Questi presidi territoriali hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso alla giustizia e di rafforzare la presenza dello Stato nelle diverse zone del territorio. La loro apertura si inserisce in un piano di riorganizzazione dei servizi giudiziari locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel circondario del Tribunale di Benevento sono cinque gli “Uffici di Prossimità” aperti, ovvero i presidi territoriali che nascono con l’obiettivo di avvicinare alcuni servizi giudiziari ai cittadini e ai territori. Tre sportelli si trovano in provincia di Benevento ( Telese Terme, Guardia Sanframondi e Foiano di Val Fortore ) mentre altri due sono situati in provincia di Avellino ( Ariano Irpino e Mirabella Eclano ). Il progetto è finanziato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del Pon Governance e Capacità istituzionale 20142020. Gli Uffici di Prossimità – è stato detto nel corso della presentazione presso il tribunale di Benevento – rappresentano un primo livello di assistenza e accompagnamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giustizia, cinque Uffici di Prossimità nel circondario del Tribunale di Benevento

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