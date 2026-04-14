Giustizia avvocati penalisti in sciopero a Salerno | stop per 8 giorni

Gli avvocati penalisti di Salerno hanno avviato uno sciopero che durerà otto giorni, a partire da martedì 14 aprile 2026 e fino al 22 aprile. Durante questo periodo, gli avvocati si asterranno dalle attività giudiziarie, protestando contro le condizioni della professione e le modalità di accesso alla giustizia. La decisione riguarda tutti i procedimenti in corso e le udienze programmate nella città.

Avvocati penalisti in sciopero da oggi, martedì 14 aprile 2026, con un’astensione dalle attività giudiziarie che durerà otto giorni, fino al 22 aprile. La protesta, come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, nasce per denunciare una serie di criticità che da tempo interessano la categoria e il funzionamento del sistema giudiziario. I motivi della protesta. Tra le principali problematiche segnalate dagli avvocati penalisti vi sono i ritardi nei decreti di liquidazione, che in alcuni casi arrivano anche dopo due anni, creando difficoltà economiche e organizzative per i professionisti. A questi si aggiungono altre criticità legate alla gestione delle udienze, tra cui gli orari delle udienze collegiali e predibattimentali e i rinvii disposti d’ufficio, spesso comunicati da un giorno all’altro.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Giustizia, avvocati penalisti in sciopero a Salerno: stop per 8 giorni Salerno, parte lo sciopero degli avvocati penalisti: "Ecco le criticità irrisolte"Gli avvocati penalisti salernitani incroceranno le braccia a partire da oggi, dando il via a un’astensione dalle udienze e da gran parte delle... Referendum Giustizia: Penalisti in Campo per Riforma Csm e Processo Più Equo, Stop a Correnti e Politicizzazione.Penalisti in Campo per il Referendum: “Basta Correnti nel Csm, Difendiamo il Processo” La Camera penale nazionale si schiera apertamente a favore del...