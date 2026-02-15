Referendum Giustizia | Penalisti in Campo per Riforma Csm e Processo Più Equo Stop a Correnti e Politicizzazione

La Camera penale nazionale si schiera a favore del “sì” al referendum sulla giustizia, accusando le correnti di alimentare divisioni e di ostacolare un processo più trasparente. I penalisti chiedono di mettere fine alla politicizzazione del Csm e di rinnovare il sistema di nomina dei giudici. Domenica, molti avvocati e magistrati scendono in piazza per chiedere un cambiamento che possa rendere più equo il funzionamento del tribunale.

Penalisti in Campo per il Referendum: “Basta Correnti nel Csm, Difendiamo il Processo”. La Camera penale nazionale si schiera apertamente a favore del “sì” al referendum sulla riforma della giustizia, denunciando un clima di polarizzazione che rischia di offuscare il dibattito e invocando un rinnovamento del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). L’obiettivo è contrastare l’influenza delle correnti interne e garantire un processo penale più equo e trasparente, in un momento di forti tensioni e accuse reciproche tra magistrati. Un Grido d’Allarme dal Fronte della Difesa. La decisione della Camera penale nazionale di sostenere il referendum non è un atto di schieramento politico, ma una necessità impellente per la qualità del processo penale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La riforma della giustizia rappresenta un tema importante di confronto pubblico.

L’avvocato Giulio Marchesi si schiera apertamente a favore della riforma della giustizia e annuncia che al referendum voterà sì.

