Referendum Giustizia | Penalisti in Campo per Riforma Csm e Processo Più Equo Stop a Correnti e Politicizzazione
La Camera penale nazionale si schiera a favore del “sì” al referendum sulla giustizia, accusando le correnti di alimentare divisioni e di ostacolare un processo più trasparente. I penalisti chiedono di mettere fine alla politicizzazione del Csm e di rinnovare il sistema di nomina dei giudici. Domenica, molti avvocati e magistrati scendono in piazza per chiedere un cambiamento che possa rendere più equo il funzionamento del tribunale.
Riforma della Giustizia, l’avvocato Rosario Capasso in campo: “Votare Sì per un processo realmente equo”
La riforma della giustizia rappresenta un tema importante di confronto pubblico.
Referendum giustizia, l’avvocato Marchesi: “Voto sì, le correnti non possono dominare il Csm”
L’avvocato Giulio Marchesi si schiera apertamente a favore della riforma della giustizia e annuncia che al referendum voterà sì.
Referendum giustizia, Conte: Riforma per scardinare la Costituzione
Argomenti discussi: Comitato Camere Penali per il SI; Nordio ai penalisti: se vince il Sì subito norme attuative condivise; UN LIBRO PER SPIEGARE LE RAGIONI DEL SÌ AL REFERENDUM; La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni (6.02.2026).
