Un ex premier ha dichiarato che il lockdown non è stato stabilito sulla base di valutazioni scientifiche, ma come una decisione politica. Nel suo libro, afferma che la responsabilità delle misure prese era esclusivamente nelle mani del governo. Inoltre, ha espresso critiche nei confronti dell’inchiesta parlamentare che si è occupata della gestione della crisi. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni e dibattiti pubblici.

Si improvvisa psicosociologo, l’ex premier Giuseppe Conte, per regalare ai lettori qualche paginetta di strabiliante ricostruzione dell’epoca lockdown. Scrive: «La pandemia ci ha insegnato che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su sé stesso non è in grado di rispondere efficacemente alle sfide più complesse che possono compromettere crescita economica e sviluppo sociale. Le esperienze della solitudine e dell’isolamento possono essere molto pesanti per i singoli individui, ma hanno conseguenze ben più gravi per gli Stati nazionali». Poi, l’avvocato di Volturara Appula ripesca la toga da qualche baule impolverato e tenta di confutare l’accusa di aver gestito malissimo l’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2 attaccando la commissione parlamentare d’inchiesta.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giuseppi ammette: il lockdown è stato una scelta politica e non «scientifica»

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