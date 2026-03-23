Marchegiani ammette | C’è una scelta singolare nella formazione schierata da Spalletti col Sassuolo Conceicao? Voglio dire una cosa
Rinnovo Spalletti non più così sicuro? Il tecnico chiede queste garanzie per prolungare con la Juve: cosa succede Rinnovo Vlahovic Juve, in settimana l’incontro: il serbo si è detto disposto a prolungare a queste condizioni! I dettagli Cambiaso Barcellona, clamorosa rivelazione in vista dell’estate: l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! Ultime David e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Questa la exit strategy Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficiali Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Tutto quello che riguarda Marchegiani ammette
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