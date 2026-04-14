Giuseppe Conte preso di mira da FdI per gestione Covid mascherine in Aula e accuse | Mentitore seriale

In Aula alla Camera, Giuseppe Conte è stato al centro di critiche da parte di Fratelli d’Italia riguardo alla gestione della pandemia di Covid-19. I deputati del partito di centrodestra hanno contestato alcune scelte fatte durante il suo incarico, in particolare sull’uso delle mascherine e sulla comunicazione ufficiale. Sono state sollevate accuse di comportamenti poco trasparenti e di aver diffuso informazioni false, portando a un acceso confronto tra le parti.

Giuseppe Conte attaccato da Fratelli d’Italia nell’Aula della Camera. La deputata Alice Buonguerrieri, in un lungo discorso, ha definito l’ex premier un “mentitore seriale”, facendo riferimento alla gestione Covid, dopo le ultime audizioni alla Camera. Alla fine dell’intervento, la stessa Buonguerrieri e gli altri membri di FdI presenti a Montecitorio hanno indossato delle mascherine in segno di protesta contro l’operato dell’ex presidente del Consiglio. Giuseppe Conte attaccato da FdI per la gestione Covid Buonguerrieri e i deputati di FdI indossano le mascherine La risposta di Giuseppe Conte Giuseppe Conte attaccato da FdI per la gestione Covid FdI ha chiesto un’informativa al ministro della Salute e ha criticato in modo duro l’attuale leader del M5s.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppe Conte preso di mira da FdI per gestione Covid, mascherine in Aula e accuse: "Mentitore seriale" Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Conte deve dimettersi dalla commissione Covid che usa come scudo e rispondere agli italiani. Leggi anche: “Sei un mentitore seriale”, i deputati di Fratelli d’Italia indossano le mascherine contro Conte