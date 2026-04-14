Giulia Michelini a Belve | Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni Un mio difetto? Rutto
L’attrice è intervenuta durante un’intervista televisiva, parlando di un’esperienza con l’ayahuasca e delle visioni avute durante quella giornata. Ha anche menzionato un suo difetto, un rutto, come dettaglio personale condiviso nel corso della conversazione. La trasmissione andrà in onda oggi, attirando l’attenzione su vari aspetti della sua vita e delle sue esperienze.
(Adnkronos) – Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui l’attrice divertita non si risparmia tra ansie, paure, droghe, un figlio arrivato presto, crisi attoriali e amore e repulsione per il ruolo che l’ha resa celebre in una fiction. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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