Giulia Michelini a Belve | Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni Un mio difetto? Rutto

L’attrice è intervenuta durante un’intervista televisiva, parlando di un’esperienza con l’ayahuasca e delle visioni avute durante quella giornata. Ha anche menzionato un suo difetto, un rutto, come dettaglio personale condiviso nel corso della conversazione. La trasmissione andrà in onda oggi, attirando l’attenzione su vari aspetti della sua vita e delle sue esperienze.