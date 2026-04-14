L’attrice è intervenuta nel programma televisivo “Belve”, parlando della propria esperienza con l’ayahuasca, che ha assunto tre volte, e del rapporto con il figlio. Ha spiegato che senza di lui si sarebbe sentita persa. È figlia di magistrati di origine napoletana e si è resa nota principalmente interpretando il personaggio di Rosy Abate, protagonista di una serie iniziata nel 2009.

Giulia Michelini, 40 anni, figlia di magistrati di origine napoletana, è diventata famosa, soprattutto, nel ruolo di Rosy Abate, il personaggio nato nel 2009 in Squadra antimafia. Ma ha debuttato al cinema 18enne con Gabriele Muccino (in Ricordati di me), è stata la prima «fidanzata» di Checco Zalone (in Cado dalle nubi), la figlia di Borsellino, la fidanzata incinta del nipote precario di A casa tutti bene, la paziente del giovedì della terza stagione di In treatment. E ora è protagonista della nuova serie italiana Netflix **Motorvalley. **Alla domanda se sia «dentro o fuori dal circoletto», Giulia Michelini risponde in modo diretto: «Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Michelini a Belve: «La gente dice che so’ pazza. Ho provato l’ayahuasca tre volte. Mio figlio? Senza di lui mi sarei persa»

Giulia Michelini a Belve: "Ho preso ayahuasca e ho avuto le visioni. Senza mio figlio? Non vivrei"Tra gli ospiti della puntata di oggi, martedì 14 aprile 2026, di Belve su Rai 2 c’è anche Giulia Michelini.

Giulia Michelini a Belve: “La gente dice che sono pazza”Giulia Michelini irresistibile a Belve, nella puntata di oggi, 14 aprile, di cui la Rai ha rilasciato un’anticipazione.