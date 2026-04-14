Giulia Michelini irresistibile a Belve, nella puntata di oggi, 14 aprile, di cui la Rai ha rilasciato un’anticipazione. Un’intervista in cui l’attrice divertita non si risparmia: “ La gente dice che so pazza! ”. Quando Fagnani a proposito di droghe le domanda: “Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?” e Michelini: “ Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni .” e prosegue “Andiamo insieme?”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giulia Michelini a Belve: “La gente dice che sono pazza”

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