Giulia Michelini a Belve | Ho preso ayahuasca e ho avuto le visioni Senza mio figlio? Non vivrei

In un'intervista recente, l'attrice ha raccontato di aver assunto ayahuasca e di aver avuto visioni durante il rituale. Ha parlato del suo rapporto con questa esperienza e di come abbia influenzato la sua carriera. Ha anche ricordato un momento che, secondo le sue parole, le ha cambiato profondamente la vita e ha sottolineato quanto sia legata a suo figlio, affermando che senza di lui non potrebbe vivere.

Tra gli ospiti della puntata di oggi, martedì 14 aprile 2026, di Belve su Rai 2 c’è anche Giulia Michelini. Nella lunga intervista con Francesca Fagnani, l’attrice romana parla delle esperienze con l’ayahuasca e del delicato tema della maternità, per poi esplorare le insidie della carriera fino alla stoccata sul cosiddetto "circoletto". "La gente dice che so' pazza", scherza la protagonista di Rosy Abate e Motorvalley. La trasmissione entra subito nel vivo con una domanda di Francesca Fagnani sul tema delle sostanze. Il riferimento è una passata dichiarazione dell'attrice sulla distanza siderale tra i red carpet veneziani e la "vita vera" scoperta durante un soggiorno in Oriente.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giulia Michelini a Belve: "Ho preso ayahuasca e ho avuto le visioni. Senza mio figlio? Non vivrei" Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni. Un mio difetto? Rutto”(Adnkronos) – Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui... Giulia Michelini a Belve: “Ho provato l’ayahuasca, ho avuto le visioni. Spesso rutto, è liberatorio”Ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile su Rai2, Giulia Michelini regala a Francesca Fagnani un’intervista fuori controllo:...