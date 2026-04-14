Un uomo di 43 anni di Giugliano è stato assolto dall’accusa di truffa all’assicurazione dopo essere stato condannato in primo grado per aver causato un incendio nella propria abitazione. La vicenda giudiziaria si è conclusa con il non doversi procedere, dopo che il tribunale ha valutato la richiesta di revisione del procedimento. La condanna precedente era legata alla presunta volontà di ottenere un risarcimento attraverso un incendio doloso.

Colpo di scena giudiziario per un 43enne di Giugliano, inizialmente condannato per aver provocato un incendio nella propria abitazione al fine di ottenere un risarcimento assicurativo. La Corte di Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo l’uomo con formula piena: “perché il fatto non sussiste”. Secondo l’accusa della Procura di Trieste, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco nella sua abitazione in via Mattia Coppola, nel centro storico di Giugliano, per incassare un premio assicurativo da oltre 90mila euro dalla compagnia Allianz. In primo grado era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. La sentenza è stata completamente ribaltata grazie al ricorso presentato dall’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, incendio al Vico miciano: assolto dall’accusa di truffa all’assicurazione

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