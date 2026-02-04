Pesaro il furbetto del Telepass viaggia a sbafo ma viene assolto dall?accusa di truffa | pedaggi non pagati per 14mila euro Ecco quale tecnica usava

Pesaro, un uomo che usava il Telepass senza pagare i pedaggi, ha evitato la condanna per truffa. Viaggiava sull’autostrada e accumulava un debito di 14mila euro, ma senza mai essere fermato o multato. Alla fine, la sua accusa è caduta e lui ha continuato a viaggiare indisturbato.

PESARO Su e giù per l'autostrada senza mai pagare un centesimo di pedaggio ma riuscendo comunque a farla franca e a essere assolto dall'accusa di truffa aggravata. E' il caso giudiziario di un 35enne moldavo pizzicato a compiere ben 18 viaggi abusivi per un totale, nel caso specifico, di poco più di 1000 euro di importi dovuti ad Autostrade. Il tutto in un solo mese. Ma il conto dei pedaggi a sbafo sarebbe ben più lungo e consistente, considerate altre denunce in altre parti d'Italia. Ieri davanti al giudice monocratico si è tenuta la discussione e la sentenza. Lo scroccone, in sostanza, approfittava della corsia del Telepass per superare le barriere senza pagare, incollandosi letteralmente all'auto che aveva il regolare dispositivo per far alzare la sbarra.

