Giudice Sportivo Inter stangata dopo il match di Como | 7 ammoniti nella rettifica

Durante la partita disputata al Sinigaglia, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare sette giocatori dell'Inter con cartellini gialli. Uno di loro è stato anche ammonito in diffida, mentre gli altri sei hanno ricevuto ammonizioni nel corso del match. La decisione è arrivata dopo la trasferta e riguarda le sanzioni comminate dai responsabili del settore arbitrale.

di Lorenzo Vezzaro Giudice Sportivo Inter, pioggia di cartellini gialli: Akanji entra in diffida, altri 6 compagni ammoniti dopo la trasferta al Sinigaglia. Il post-partita della sfida contro la formazione di Fabregas ha portato notizie pesanti sul fronte disciplinare per i nerazzurri. Le decisioni del Giudice Sportivo hanno infatti confermato una raffica di ammonizioni che condizionerà le prossime scelte di formazione di Cristian Chivu. Il provvedimento più critico riguarda Petar Sucic, sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il croato era già nell’elenco dei diffidati e, per questo motivo, non sarà a disposizione per la gara di venerdì sera contro il Cagliari.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giudice Sportivo Inter, stangata dopo il match di Como: 7 ammoniti nella rettifica Caos Milan-Como: stangata del Giudice Sportivo per Allegri e Nico PazIl post-gara del recupero della 24ª giornata lascia strascichi pesanti: il tecnico rossonero salta il Parma dopo la lite con Fabregas, mentre il... Leggi anche: Inter, sanzioni per petardo in curva: multa e diffida dal Giudice Sportivo dopo il match contro Audero