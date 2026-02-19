Caos Milan-Como | stangata del Giudice Sportivo per Allegri e Nico Paz

Il Giudice Sportivo ha sanzionato Allegri e Nico Paz dopo il caos durante il pareggio tra Milan e Como. La causa sono stati gli atteggiamenti sopra le righe dei due, che hanno provocato tensioni in campo e rischi di incidenti. Allegri è stato multato per aver protestato troppo con l’arbitro, mentre Nico Paz ha ricevuto una squalifica per comportamenti scorretti. Il match si è concluso con molte emozioni, ma ora tocca alle decisioni ufficiali mettere fine alle polemiche. La Federazione ha già preso provvedimenti concreti.

Il concitato pareggio tra Milan e Como non ha esaurito la sua carica agonistica al triplice fischio, ma ha trovato una pesante appendice nelle decisioni del Giudice Sportivo. Il recupero della 24ª giornata ha generato una scia di provvedimenti che condizioneranno pesantemente il prossimo turno di Serie A, colpendo sia le ambizioni di rimonta del sodalizio rossonero che la corsa salvezza della compagine lariana. Il dato più rilevante riguarda la squalifica di Massimiliano Allegri: il tecnico del Diavolo è stato sanzionato con una giornata di stop a seguito dell’espulsione rimediata durante la lite scaturita dalla discussa trattenuta di Fabregas ai danni di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Como1907news.com

