Inter sanzioni per petardo in curva | multa e diffida dal Giudice Sportivo dopo il match contro Audero

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter. La società ha ricevuto una multa e una diffida, tutto a causa di un petardo lanciato in curva durante il match contro Audero. La decisione mette fine a un episodio che ha scosso il clima nel cuore del tifo nerazzurro.

Il calcio non perdona. Nei quartieri di San Siro, dove il grido del tifo si confonde con il rumore dei passi sul cemento dei viali attorno allo stadio, è scattato il silenzio che segue la sentenza. Il Giudice Sportivo ha deciso: l’Inter, dopo il match contro la Cremonese, è stata multata di 50mila euro e diffidata per l’uso di un petardo lanciato in campo durante la partita del 2 febbraio 2026, che è esploso a pochi metri dal portiere della Cremonese, Audero, durante il finale del secondo tempo. Il lancio è avvenuto dalla curva nord, zona più calda del settore ospiti, dove la folla si era già scatenata in un crescendo di cori e gesti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

L’Inter riceve una multa di 50mila euro per il petardo lanciato durante la partita contro la Cremonese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

