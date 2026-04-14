Giudice Sportivo ammenda al Manfredonia Calcio
Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 300 euro alla società Manfredonia Calcio. La sanzione è stata decisa a causa dell’introduzione e dell’uso di tre fumogeni da parte dei sostenitori nel settore loro riservato durante la partita di domenica al Miramare. La decisione è arrivata su richiesta del Commissario di Campo presente all’incontro.
Ammenda di 300 euro al Manfredonia Calcio per per avere i propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) nel settore loro riservato, su richiesta del Commissario di Campo presente domenica al Miramare. Torna in diffida il centrocampista Ceparano. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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