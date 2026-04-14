Giudice Sportivo ammenda al Manfredonia Calcio

Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 300 euro alla società Manfredonia Calcio. La sanzione è stata decisa a causa dell’introduzione e dell’uso di tre fumogeni da parte dei sostenitori nel settore loro riservato durante la partita di domenica al Miramare. La decisione è arrivata su richiesta del Commissario di Campo presente all’incontro.