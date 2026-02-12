Conte squalificato per gli insulti a Manganiello? Da Napoli |  Giudice Sportivo sorvolerà al massimo un’ammenda

Il giudice sportivo potrebbe non squalificare davvero Antonio Conte per gli insulti rivolti a Manganiello. Da Napoli, alcuni fonti dicono che al massimo arriverà un’ammenda. La questione tiene banco, ma sembra che la decisione finale sia meno severa di quanto si possa pensare.

Conte squalificato per gli insulti a Manganiello? Da Napoli: «Impossibile si arrivi a tanto». Secondo Il Mattino la questione potrebbe chiudersi con un’ammenda. L’edizione odierna de Il Mattino analizza il caso del concitato finale di Napoli-Como in Coppa Italia, focalizzandosi sulla pesante espressione rivolta da Antonio Conte al direttore di gara. Secondo il quotidiano, il Giudice Sportivo è pronto a chiudere un occhio nell’immediato: « Ma almeno vai a vedere, testa di c.o ». Conte ce l’ha con Manganiello, l’arbitro che decide di non cacciare dal campo il difensore del Como, Ramon, che pensa che Hojlund sia una specie di pupazzo da prendere e buttare giù ogni volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Giudice Sportivo Nazionale ha deciso l’esclusione dei Trapani Shark dal campionato di Serie A di basket, insieme a una multa di 600 mila euro.

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare l’Inter con una sanzione di 2000 euro.

