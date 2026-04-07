Serie D Giudice Sportivo | i provvedimenti sul Manfredonia Calcio

Il Giudice Sportivo ha deciso di applicare una squalifica di una gara alla squadra del Manfredonia Calcio. La decisione riguarda una delle ultime partite disputate dalla formazione, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa misura. La squalifica entrerà in vigore nelle prossime gare del campionato di Serie D, influenzando la partecipazione della squadra nelle sfide future.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:CASTIGLIEGO MICHELE TOBIA (MANFREDONIA CALCIO 1932)Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)DE LUCA UMBERTO (MANFREDONIA CALCIO 1932) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)JALLOW LAMIN (MANFREDONIA CALCIO 1932) IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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