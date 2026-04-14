Il Giro d’Italia 2026 toccherà il territorio tra Novara e il Verbano Cusio Ossio Ossola il 22 maggio, data in cui si svolgerà la tredicesima tappa. In occasione di questa tappa, sarà messa all’asta un’esperienza VIP con il team Visma, offrendo la possibilità di vivere da vicino l’evento. La tappa rappresenta una delle tappe centrali del percorso ufficiale della corsa ciclistica.

Il ventidue maggio 2026, la tredicesima tappa del 109esimo Giro d’Italia porterà il grande ciclismo tra le strade della provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Il percorso collegherà Alessandria a Verbania, attraversando una serie di comuni che vedranno passare i corridori, partendo da Casalvolone come primo territorio novarese coinvolto, per poi proseguire attraverso Biandrate, Mandello Vitta, Proh, Cavaglio d’Agogna, Fontaneto d’Agogna, Borgomanero, Borgo Agnello, Arona, Lesa, Feriolo, Bieno, Ungiasca e Cambiasca. In attesa che la corsa tocchi queste terre, un’opportunità esclusiva sta attirando l’attenzione degli appassionati più accaniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: all’asta l’esperienza VIP con il team Visma a Novara

Giro d'Italia 2026, esperienza esclusiva per due persone all'Alessandria-Verbania: come partecipare all'astaVenerdì 22 maggio il Giro d'Italia, giunto alla sua 109esima edizione, passerà in provincia di Novara e nel Verbano Cusio Ossola.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Team Visma vola al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.