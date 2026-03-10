LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Team Visma vola al comando

Oggi si svolge la tappa della Parigi-Nizza 2026, con il Team Visma che si è portato in testa alla corsa. La diretta inizia alle 10, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara. La tappa si svolge su un percorso che coinvolge diversi corridori e team, mentre le squadre monitorano le posizioni e cercano di conquistare la leadership. La corsa continua con i ciclisti impegnati in vari tentativi di attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 16:07 La Bahrain-Victorious chiude in quinta posizione con un ritardo di 48” dalla Visma. 16:05 La prossima squadra al via sarà la Uno-X Mobility. 16:04 Il team capitanato da Jonas Vingegaard ha rifilato ventuno secondi alla UAE Team Emirates-XRG. 16:02 Miglior tempo per il Team Visma Lease a Bike con 26’55’92 alla velocità media di 52.243 kmh. 16:00 La prossima squadra a partire sarà la Alpecin-Premier Tech. 15.58 Intanto cresce l’attesa per la Lidl-Trek, che comincerà la sua prova alle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

